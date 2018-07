Mega-Sena acumula e prêmio deve atingir R$ 20 milhões Ninguém acertou todos os números do concurso 1.179 da Mega-Sena, sorteado ontem em Maringá, no Paraná. Com isso, o acumulado para o sorteio de quarta-feira (19) chegou a R$ 15.909.470,94 e a previsão da Caixa é de que o prêmio alcance R$ 20 milhões.