Mega-sena acumula e prêmio pode atingir R$ 2,7 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 971 da Mega-sena e o prêmio acumulou em R$ 1.329.260,36. Os números sorteados ontem, no município mineiro Patos de Minas, foram: 04 - 11 - 14 - 33 - 44 - 45. A Quina teve 66 acertadores que vão levar R$ 11.508,75 cada um. Já a Quadra teve 4.390 acertadores que devem receber R$ 173,02. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (975) é de R$ 2.433.456,60. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no sábado é de R$ 2,7 milhões. No concurso 829 da Lotomania, um apostador de Recife acertou a faixa de 20 números e vai receber o prêmio de R$ 1.446.517,73. A faixa de zero acerto também teve um ganhador, que deverá receber R$ 129.832,51. As dezenas sorteadas foram: 06 - 12 - 21 - 32 - 37 - 42 - 43 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 61 - 66 - 70 - 78 - 84 - 88 - 98. Com 19 acertos, 10 apostadores receberão o prêmio de R$ 25.966,50; com 18 acertos, 119 ganhadores receberão R$ 2.182,06; com 17 acertos, 1.185 pessoas vão receber R$ 109,56; e com 16 acertos, 7.551 apostadores levam R$ 17,20. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotomania, no sábado, é de R$ 340 mil.