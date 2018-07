Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 mi Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.164 da Mega Sena. A quina teve 56 ganhadores, com prêmio de R$ 30.323,49 para cada um. A quadra paga R$ 471,50 para cada um dos 5.145 cartões premiados.