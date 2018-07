Mega Sena acumula e prêmio pode ir a R$ 4,7 mi O prêmio da Mega Sena acumulou e pode chegar a R$ 4,7 milhões no próximo sorteio, sábado. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.351. A quina saiu para 34 apostadores (prêmio de R$ 35 mil) e a quadra, para 3.264 apostadores (prêmio de R$ 521). As dezenas sorteadas ontem (04/01), em Três Rios (RJ), foram: 13 - 33 - 36 - 41 - 50 - 56.