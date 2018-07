Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 6 milhões no sábado

Não houve apostas vencedoras do concurso 1.033 da Mega Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 4.080.441,78. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1035) é de R$ 6.551.252,25. E o prêmio acumulado para o sorteio especial de final de ano já chega a R$ 15.034.178,04. Os números sorteados na quarta-feira, 24, em Iporã-PR, foram: 05 - 06 - 17 - 33 - 39 e 54. A estimativa de prêmio para a próxima extração da Mega-Sena, no sábado, é de R$ 6 milhões. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A Quina teve 83 acertadores e vai pagar R$ 13.662,29 a cada um. A Quadra, com 6.445 acertadores, terá prêmio individual de R$ 175,95. Também não houve ganhador no concurso 891 da Lotomania e o prêmio acumulou em R$ 1.445.338,21. Os números sorteados foram: 01 - 13 - 15 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 31 - 46 - 55 - 63 - 66 - 73 - 74 - 79 - 90 - 93 - 95 - 96. Com 19 acertos, 15 apostas vão receber o prêmio individual de R$ 16.532,00. Com 18 acertos, foram 178 apostas e prêmio de R$ 1.393,14. Com 17, 1.683 apostas e R$ 73,67 para cada uma. Outras 9.684 apostas acertaram 16 dezenas e levarão R$ 12,81 cada. Não houve prêmio para 0 acertos. O prêmio estimado para o próximo concurso, sábado, é de cerca de R$ 2 milhões.