Mega Sena acumula novamente e poderá pagar R$ 50 milhões, diz Caixa

A Mega Sena acumulou novamente no sorteio realizado neste sábado, 19. O próximo concurso, de número 1.294, será realizado na quarta-feira, 22, poderá pagar R$ 50 milhões para quem acertar os seis números, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

As dezenas sorteadas neste sábado foram: 01, 13, 24, 40, 44 e 50. Ainda de acordo com a Caixa, 163 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 20.581,95 cada um. Outros 11.182 acertaram a Quadra e receberão R$ 428,60 cada.

Os apostadores premiados podem retirar valores até R$ 800 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CEF. Valores mais altos serão pagos apenas nas agências, de acordo com a Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima - com seis números - custa R$ 2.