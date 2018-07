Mega Sena acumula novamente, em R$ 30 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1040 da Mega Sena, sorteadas ontem, em Poço Verde, Sergipe. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 30 milhões. A Quina teve 66 ganhadores, que vão receber cada um o valor de R$ 31.738,53 e a Quadra foi feita por 6.431 apostadores. Cada um leva o valor de R$ 325,73. Os números sorteados foram: 01 - 06 - 28 - 39 - 44 - 55. A Quina também acumulou neste sábado e o prêmio para o concurso 2005 está em aproximadamente R$ 1,400 milhão. Ninguém acertou as dezenas sorteadas neste sábado, segundo a Caixa Econômica Federal. A Quadra teve 91 ganhadores, que vão receber R$ 5.260,22 cada um. O terno foi feito por 5.794 e cada um vai legar o prêmio de R$ 110,16. Os números sorteados foram: 11 - 27 - 69 - 75 - 76.