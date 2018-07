Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 24 mi amanhã

Caso haja apenas um ganhador, ele poderá comprar mais de 960 carros populares, ou ainda 4,8 mil motos de 125 cilindradas. Aplicado na Poupança da Caixa Econômica Federal (CEF), esse valor pode render, mensalmente, quase R$ 150 mil, ou cerca de R$ 5 mil por dia.

Se investir no mercado imobiliário, o possível milionário da Mega-Sena pode comprar um edifício inteiro, com 20 andares e quatro apartamentos por pavimento, cada um avaliado em cerca de R$ 300 mil. Outra possibilidade seria, simplesmente, sacar R$ 50 mil mensalmente, sem fazer nenhum tipo de investimento, o que levaria 40 anos para consumir todo o prêmio. A aposta mínima custa R$ 2 e pode ser feita em qualquer uma das 11 mil lotéricas da Caixa. O apostador tem até as 19 horas do dia do sorteio para registrar o seu bilhete.