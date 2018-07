Timemania e Lotomania

Outras duas modalidades das Loterias da Caixa continuam com os prêmios acumulados e com sorteio também nesta quarta-feira. A Timemania, sem nenhum ganhador há 24 rodadas, pode pagar R$ 6,3 milhões. Já a Lotomania, concurso 1.254, também sem ganhador na faixa principal, tem previsão de prêmio de R$ 3 milhões. As apostas estão abertas até uma hora antes do sorteio.