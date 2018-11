Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 45 milhões

O número do concurso deste sábado tem final 0 (1.360) e por isso recebe um adicional de 5% do total destinado a prêmio dos últimos cinco concursos. O mesmo acontece a cada concurso com final 5.

Sem contar com o sorteio especial da Mega da Virada, que pagou um prêmio de R$ 177,6 milhões, no final de 2011, o prêmio previsto para este sábado é o maior desde outubro do ano passado, quando um ganhador levou, sozinho, o premio de R$ 46 milhões.