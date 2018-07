Mega Sena: Aposta de Recife leva prêmio de R$ 8,8 mi Apenas uma aposta acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena nº 1.428, cujo sorteio ocorreu hoje, 26/9, na cidade de Mangaratiba (RJ). O ganhador, de Recife (PE), receberá o valor de R$ 8,826 milhões. A quina saiu para 204 apostas, cada uma delas receberá o valor de R$ 8.674,99. Fizeram a quadra 9.777 apostadores. Cada um deles levará R$ 258,58. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, 29/9, é de R$ 2 milhões. As dezenas sorteadas hoje foram: 07 - 15 - 19 - 34 - 37 - 55.