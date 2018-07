Mega-Sena comemora 14 anos com prêmio de R$ 30 mi Na semana em que comemora 14 anos, a Mega-Sena pode pagar aos apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1160 cerca de R$ 30 milhões, informou a Caixa Econômica Federal (CEF). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio, que acontece hoje, às 20h (horário de Brasília). O sorteio será feito na cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.