Mega Sena da Virada pagará prêmio de R$ 244,7 mi O prêmio da Mega Sena da Virada do ano será de R$ 244,7 milhões, o maior valor já pago na história das loterias da Caixa, de acordo com a assessoria de imprensa do banco oficial. Somente nesta segunda-feira foram realizados R$ 103 milhões em apostas em todo o Brasil. O sorteio do concurso 1.455 ocorrerá nesta segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo por emissoras de televisão aberta.