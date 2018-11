As apostas na Mega da Virada estão abertas até às 14 horas (horário de Brasília) da sexta-feira, em todas as lotéricas do Brasil. A aposta simples custa R$ 2. O sorteio acontece a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro, na Praça da República, no centro de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, SBT, Record, Band, RedeTV e Cultura.