Mega-sena de amanhã deve pagar cerca de R$ 2 milhões

Outras loterias também trazem prêmios milionários amanhã. A Timemania promete pagar R$ 4,8 milhões no prêmio principal e a Lotomania traz o maior prêmio da semana, que deve chegar a R$ 6,2 milhões.

As apostas podem sem feitas até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília), em qualquer lotérica da Caixa. Na Mega-Sena e na Timemania, as apostas custam a partir de R$ 2,00. Na Lotomania o valor é único, de R$ 1,50. Na Dupla Sena, com R$ 1,00 o apostador já pode concorrer aos dois sorteios do concurso.

Devido ao feriado da Proclamação da República, nesta terça-feira, 15, o sorteio da Dupla Sena, que geralmente acontece na terça, será realizado na quarta-feira, também no Caminhão da Sorte.