Mega-Sena desta quarta-feira pode pagar R$ 2,5 milhões A Mega-Sena deve pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.361. O sorteio será realizado hoje em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, onde o Caminhão da Sorte fica até sábado, 11.