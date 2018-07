Mega-Sena deve pagar R$ 9,5 milhões nesta quarta

Como o concurso desta quarta-feira é o de final 5, ele recebe um adicional de 5% do total destinado a prêmio dos últimos cinco concursos. O mesmo acontece a cada concurso com final 0. A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2,00 e pode ser feita até as 19h de hoje (horário de Brasília), em qualquer uma das lotéricas do país.

Loterias acumuladas

Outras duas modalidades das Loterias da CEF estão com prêmios acumulados e com sorteio previsto também para hoje. A Lotomania, acumulada há três concursos, pode pagar R$ 2,6 milhões. Já o concurso 281 da Timemania, que também está sem ganhador na faixa principal, pode pagar R$ 2,1 milhões. As apostas também estão abertas até uma hora antes do sorteio.