Mega-Sena deve sortear R$ 5 milhões neste sábado O prêmio do concurso 1.227 da Mega-Sena de hoje pode pagar aos acertadores das seis dezenas o valor aproximado de R$ 5 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal. As dezenas serão sorteadas em Juazeiro do Norte, no Ceará, direto do Caminhão da Sorte, às 20h, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até às 19h deste sábado, pelo mínimo de R$ 2,00.