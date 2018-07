Mega Sena e Timemania podem pagar R$ 11 mi

O concurso 1.372 da Mega Sena, que será sorteado em Ituporanga, em Santa Catarina, tem previsão de prêmio de R$ 5 milhões, para o caso de apenas um apostador acertar as seis dezenas da faixa principal da modalidade. Já a Timemania, acumulada há 26 concursos, pode pagar R$ 6,1 milhões. O sorteio das duas modalidades será realizado a partir das 20h (horário de Brasília).

A aposta mínima, na Mega Sena, é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 11 mil lotéricas da Caixa, espalhadas pelo país. As apostas da Timemania também estão abertas até as 19h. Além de ganhar na faixa principal, acertando os sete números, leva prêmio quem acertar seis, cinco, quatro e até três números, segundo a Caixa. Caso o Time do Coração escolhido seja sorteado, o apostador também ganha um prêmio extra.