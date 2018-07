Mega-Sena especial vai pagar pelo menos R$ 60 milhões A Caixa Econômica Federal informou hoje ter decidido que, ao contrário do que aconteceu em 2008, o prêmio especial da Mega-Sena de fim de ano será pago a um apostador mesmo que ele não acerte as seis dezenas. A estimativa é que o prêmio seja de no mínimo R$ 60 milhões e que as apostas possam ser feitas a partir de outubro ou novembro. "Este ano não queremos o prêmio especial sem ganhador, como aconteceu em 2008. Portanto, se ninguém acertar as seis dezenas, vamos ver se alguém acertou a quina. Se também não houver vencedor, o prêmio será dado para quem acertou a quadra", disse o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, Moreira Franco. Outras novidades foram anunciadas hoje, como o sorteio diário (de segunda a sábado) da Quina, a partir de março, o aumento de dois para três sorteios da Lotofácil e de um para dois sorteios da Timemania. A Loteria Federal também trará prêmios especiais. A cada mês ela vai disponibilizar uma extração especial com prêmio principal de R$ 1 milhão nas quartas-feiras, o prêmio passará para R$ 250 mil e aos sábados, para R$ 600 mil (três séries). O sorteio especial de Natal passa de R$ 3 milhões para R$ 4,8 milhões (3 séries).