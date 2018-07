Mega Sena está acumulada em R$ 11 milhões Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 974 da Mega Sena, segundo a Caixa Econômica federal (CEF), e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 11 milhões. Os números foram 12 - 16 - 20 - 31 - 38 - 45. A Quina foi feita por 93 apostadores e cada um vai receber o valor de R$ 10.307,56. A Quadra teve 4.213 ganhadores. Cada um vai levar o prêmio de R$ 227,53. Na Lotomania, nenhum apostador fez os 20 acertos do concurso 832 (01 - 04 - 07 - 10 - 11 - 20 - 28 - 33 - 35 - 37 - 47 - 52 - 56 - 59 - 62 - 73 76 - 79 - 88 - 97). O valor do prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 750 mil. Um apostador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, levou o prêmio de R$ 114.998,11 pelo Zero acerto. Nove apostadores fizeram 19 acertos e vão receber cada um R$ 25.555,13; 18 acertos foram feitos por 207 apostadores e cada um leva o valor de R$ 1.111,09; 17 acertos teve 1.454 ganhadores, que receberão cada um o valor de R$ 79,09; 16 acertos foram feitos por 8.272 ganhadores e cada um terá o valor de R$ 13,91. Também ninguém acertou as cinco dezenas (34 - 40 - 65 - 66 - 76) do concurso 21907 da Quina e o prêmio acumulou em aproximadamente R$ 750 mil para o próximo sorteio. A Quadra teve 73 ganhadores e cada um vai receber R$ 5.048,40. O Terno foi feito por 4.710 apostadores e cada um levará o prêmio de R$ 104,33. N