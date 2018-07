Mega Sena paga R$ 14,7 mi a apostador do Maranhão Um apostador do município de Alto Paranaíba (MA) acertou as seis dezenas do concurso 1.474 da Mega Sena realizado na noite de hoje (06/03) em Cuiabá (MT). O ganhador receberá um prêmio de R$ 14.742.572,93. A quina saiu para 158 apostadores (prêmio de R$ 15.031,99) e a quadra, para 11.838 apostadores (prêmio de R$ 286,61). As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 11 - 28 - 43. A estimativa de premiação para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (09/03), é de R$ 16 milhões. (AE)