Com o prêmio desta quarta, seria possível comprar cerca de 2,4 mil carros populares, ou ter um rendimento de R$ 300 mil por mês caso o valor fosse aplicado na poupança.

As apostas na Mega Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira, em qualquer lotérica. A aposta mínima custa R$ 2,00, com seis dezenas.