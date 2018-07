Mega Sena pode pagar hoje o 2º maior prêmio do ano Serão sorteadas hoje em Franca, no interior de São Paulo, as seis dezenas do concurso 1029 da Mega Sena, que pode pagar o segundo maior prêmio do ano, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O prêmio deve ultrapassar os R$ 32 milhões. O maior prêmio pago foi sorteado em julho, quando o concurso 990 dividiu R$ 53,1 milhões entre dois apostadores: um de Belo Horizonte e outro de Ji-Paraná, em Rondônia. A maior bolada da Mega Sena saiu em 1999: R$ 64,9 milhões para um apostador de Salvador. Esse dinheiro, corrigido na poupança, valeria hoje R$ 138,5 milhões.