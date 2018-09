Mega-Sena pode pagar hoje R$ 31 milhões A Mega-Sena pode pagar hoje o prêmio aproximado de R$ 31 milhões, válido pelo concurso número 1.321. O sorteio será realizado à noite, na cidade de Curitiba. As apostas custam a partir de R$ 2 e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das 11 mil lotéricas do País.