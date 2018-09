Mega-Sena pode pagar hoje R$ 33 milhões A Mega-Sena deve pagar aos acertadores das seis dezenas do concurso 1.268, que serão sorteadas hoje, o prêmio aproximado de R$ 33 milhões. O sorteio desta quarta-feira vai ser realizado na cidade de Luziânia (GO), às 21h30 (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão. As apostas podem ser feitas até as 19 horas e custam a partir de R$ 2.