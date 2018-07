Mega-Sena pode pagar hoje R$ 70 milhões A Mega-Sena pode pagar hoje o prêmio de R$ 70 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As apostas para o sorteio número 1.276 podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) de hoje.