Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 13,5 milhões hoje

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h de sábado (horário de Brasília), em qualquer uma das lotéricas do País. O cliente da Caixa conta com uma facilidade a mais, na hora de apostar na Mega-Sena. Basta, para isso, ser maior de 18 anos, possuir uma conta Pessoa Física no banco, com acesso ao Internet Banking Caixa (IBC), para fazer sua aposta.

Outras duas modalidades das loterias da Caixa continuam com os prêmios acumulados e com sorteio previsto também para este sábado. A Lotomania, acumulada há quatro concursos, pode pagar R$ 3,5 milhões. Já o concurso 282 da Timemania, que também está sem ganhador na faixa principal, pode pagar R$ 2,2 milhões. As apostas também estão abertas até uma hora antes do sorteio.