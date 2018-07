Nenhum apostador acertou as seis dezenas do último concurso. Os números sorteados foram: 13, 19, 26, 40, 58 e 60. Ao todo, 118 apostadores acertaram a quina, com prêmio de R$ 24.927,21 cada. Outros 8.910 levaram a quadra e receberão R$ 471,60 cada.