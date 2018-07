Ninguém acertou a faixa de premiação máxima no sorteio de sábado. As dezenas sorteadas na ocasião foram: 01, 13, 24, 40, 44 e 50. De acordo com a Caixa, 163 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 20.581,95 cada um. Outros 11.182 acertaram a Quadra e receberão R$ 428,60 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) de hoje. A aposta mínima - com seis números - custa R$ 2.