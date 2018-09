Caso somente um sortudo acerte as seis dezenas, ele poderá se aposentar com uma renda de mais de R$ 14 mil por mês, apenas investindo o valor na poupança. Com o dinheiro seria possível comprar uma frota de 80 carros populares.

A aposta mínima - de seis números - custa R$ 2,00 e pode ser feita até às 19h, em qualquer uma das 11 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil.