Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões amanhã A Caixa Econômica Federal pode pagar o prêmio de R$ 21 milhões para o ganhador do concurso 1.335, que será sorteado amanhã. A expectativa do prêmio é quatro vezes maior que o previsto para o último sorteio realizado no sábado, 5. Isso porque o número do concurso de amanhã termina em cinco e, pela regra da modalidade, o percentual de 22% do valor destinado às premiações é incorporado ao prêmio principal dos sorteios com finais zero e cinco.