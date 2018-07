Mega-Sena pode pagar R$ 23 milhões amanhã

Apesar de estar acumulado há apenas um concurso, o prêmio da Mega-Sena atingiu o valor de R$ 23 milhões para este final semana por ser um concurso com final zero (1.330). Pela regra da modalidade, em todos os concursos o porcentual de 22% do valor destinado às premiações é incorporado ao prêmio principal dos sorteios de final zero e cinco (0 e 5). As apostas na Mega-Sena custam a partir de R$ 2 e podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país.