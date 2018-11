Priscila Trindade, do estadao.com.br,

O concurso 1.285 da Mega-Sena pode pagar R$ 26 milhões neste sábado, dia 21, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

As apostas para o concurso que será realizado neste sábado, 21, podem ser feitas até as 19 horas. O jogo mínimo - de seis números - custa R$ 2.

Ninguém acertou a faixa do prêmio máximo da Mega-Sena no concurso 1.284. As dezenas sorteadas foram: 20 - 21 - 26 - 29 - 31 - 36. Quarenta e seis pessoas acertaram a quina e vão levar R$ 39.040,47 cada. Outros 3.353 acertaram a quadra e vão receber R$ 765,14.