Mega-Sena pode pagar R$ 29 milhões amanhã O sorteio da Mega-Sena de amanhã pode pagar R$ 29 milhões para quem acertar as seis dezenas. Com o valor do prêmio, seria possível viver por quase 50 anos com um rendimento mensal de aproximadamente R$ 50 mil. A Mega-Sena acumulou no último concurso. Outras duas loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) também estão acumuladas: a Timemania e a Lotomania. A Timemania está acumulada em R$ 9,1 milhões, após 34 concursos sem ganhador na faixa principal. A Lotomania, que não teve aposta vencedora nos últimos dois sorteios, pode pagar R$ 2 milhões. A aposta mínima na Mega-Sena e na Timemania é de R$ 2,00. Na Lotomania, o valor é único, de R$ 1,50.