Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões hoje A Caixa Econômica Federal fará hoje o sorteio do concurso número 1.286 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas. No sábado, ninguém acertou a faixa de premiação máxima, e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 10, 15, 28, 31, 33 e 38.