O prêmio acumulou no concurso anterior, realizado na quarta-feira, 24. Os números sorteados foram 1, 4, 26, 39, 43 e 49. Ninguém acertou as dezenas. No sorteio de quarta-feira, 140 pessoas acertaram a Quina e receberão R$ 20.309,34; outros 9.036 fizeram a quadra e levarão para casa R$ 449,52.