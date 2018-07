Mega-Sena pode pagar R$ 5 milhões amanhã

As dezenas sorteadas no último concurso foram 25, 26, 28, 33, 42 e 51. Mesmo sem ganhador na faixa principal, R$ 25,6 mil deverão ser pagos a cada um dos 54 apostadores que acertaram cinco números.

Timemania - Outra loteria que está sem ganhador é a Timemania, concurso 260, que pode pagar um prêmio de R$ 4,1 milhões na faixa principal neste sábado. Para apostar na Timemania, basta escolher dez números no volante: são sorteadas sete dezenas, e ganha quem acertar a partir de três dezenas.

As apostas, tanto na Mega-Sena quanto na Timemania, podem ser feitas até as 19h de sábado (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e custam a partir de R$ 2.