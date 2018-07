Mega Sena pode pagar R$ 5 milhões neste sábado

O sorteio da modalidade acontece a partir das 20h no Caminhão da Sorte da Caixa, que está estacionado durante toda a semana no centro da cidade de Guaranésia, em Minas. A aposta mínima na Mega Sena é de R$ 2 e pode ser feita em qualquer uma das mais de 11 mil lotéricas do País.

No sábado também acontece o sorteio do concurso 290 da Timemania. A previsão de premiação é de R$ 4,2 milhões. Para concorrer, o apostador escolhe dez números e são sorteados sete. Além de ganhar na faixa principal, acertando os sete números, leva prêmio quem acertar seis, cinco, quatro e até três números. Caso o Time do Coração escolhido seja sorteado, o apostador ganha um prêmio extra.

Não haverá sorteios das Loterias Federais nas próximas segunda e terça-feira. Os sorteios de todas as modalidades previstas para esses dias serão realizados na quarta-feira, 22.