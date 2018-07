Mega-Sena pode pagar R$ 5 milhões neste sábado O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.392 da Mega-Sena, que serão sorteadas neste sábado, em Piracicaba, no interior de São Paulo, pode levar o prêmio estimado em R$ 5 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal (CEF). A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser efetuada em qualquer unidade lotérica da Caixa. As apostas se encerram às 19h.