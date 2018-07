Mega-Sena pode pagar R$ 63 milhões amanhã

No sábado, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.314, sorteado em Paraguaçu, Minas Gerais. Na ocasião, 122 apostadores acertaram a Quina e cada um vai receber R$ 27.514,75. Outros 7.797 apostadores ganharam a Quadra e levarão R$ 615,03 cada um. Os números sorteados foram: 38, 42, 44, 52, 58 e 60.

A aposta mínima - de seis números - custa R$ 2,00. Os bilhetes podem ser registrados até às 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio.