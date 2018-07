Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões amanhã A Mega-Sena irá sortear amanhã o prêmio que está acumulado e pode chegar a R$ 70 milhões, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal. As apostas para o sorteio número 1.276 devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã. A aposta mínima custa R$ 2.