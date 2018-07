Mega Sena pode pagar R$ 8,5 milhões hoje A Mega Sena pode pagar R$ 8,5 milhões hoje para quem acertar as seis dezenas da faixa principal do concurso 994 da loteria, que será sorteado este sábado, em Tremembé (SP), às 20 horas (de Brasília). A bolada, se aplicada na poupança, pode render R$ 60 mil por mês, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília), em qualquer uma das nove mil lotéricas espalhadas pelo País. A aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 1,75. Timemania Outra opção da loteria para o fim de semana é a Timemania. O sorteio está previsto para amanhã, às 15 horas (de Brasília), em São Paulo, e deve pagar R$ 2,5 milhões ao acertador das sete dezenas. O prêmio, aplicado na poupança, pode render R$ 18 mil a cada 30 dias, também segundo a Caixa.