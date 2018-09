Mega Sena repete quatro números de concurso anterior A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou ontem, durante o concurso número 1.226 da Mega Sena, quatro dezenas que já haviam sido sorteadas no concurso anterior, realizado no sábado. O sorteio de ontem foi feito em Juazeiro do Norte (CE) e tirou as dezenas: 10, 31, 40, 50, 55 e 56. Já no concurso de sábado, realizado em São Raimundo Nonato (PI), os números sorteados foram: 31, 32, 34, 40, 50 e 55.