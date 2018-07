Mega Sena sai para aposta de Caçapava (SP) Apenas uma aposta acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena nº 1.422, realizado hoje, 05/09, em São Luís (MA). O ganhador, da cidade de Caçapava (SP), receberá o valor de R$ 2.662.243,82. A quina saiu para 250 apostas, cada uma delas receberá o valor de R$ 5.780,87. Fizeram a quadra 12.007 apostadores. Cada um deles levará o valor de R$ 171,94. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, dia 08/09, é de R$ 2 milhões. As dezenas sorteadas hoje foram: 02 - 05 - 13 - 17 - 39 - 44.