Mega Sena sai para duas apostas, de Brasília e SP Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso da Mega Sena nº 1.416, cujo sorteio ocorreu hoje, 15, na cidade de Sorocaba (SP). As apostas vencedoras são de Brasília e da cidade de Estrela do Norte (SP). Cada uma delas receberá o prêmio de R$ 14,192 milhões. A quina saiu para 206 apostas, cada uma delas receberá o valor de R$ 14.477,96. Fizeram a quadra 14.457 apostadores. Cada um deles levará o prêmio de R$ 294,71. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, 18/8, é de R$ 2,5 milhões. As dezenas sorteadas hoje foram: 03 - 19 - 22 - 24 - 35 - 49.