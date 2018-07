Mega Sena sorteará prêmio de R$ 25 milhões A Caixa Econômica Federal vai sortear hoje as dezenas do concurso 995 da Mega Sena, que deverá pagar o prêmio de cerca de R$ 25 milhões. No último sorteio, no sábado, nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 21.402.602,80. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte em Tremembé, São Paulo, foram: 03-20-29-40-44-58. A Quina teve 47 acertadores, que receberam R$ 31.786,28 cada um. Já a Quadra teve 3.838 acertadores, que levaram R$ 389,25 cada.