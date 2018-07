Mega-Sena sorteia amanhã R$ 2,5 milhões

Outra loteria que também pode sortear um prêmio milionário neste sábado é a Timemania, que está acumulada e promete pagar uma bolada de R$ 4,6 milhões, no prêmio principal.

Na Timemania, o apostador escolhe dez dezenas e são sorteadas sete. Além de ganhar na faixa principal, acertando as sete dezenas, leva o prêmio quem acertar seis, cinco, quatro e até três números. No preenchimento do volante, o apostador ainda escolhe o seu time do coração e, caso o clube seja sorteado, também tem prêmio.

As apostas, tanto na Mega-Sena quanto na Timemania, custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília).