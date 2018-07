Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões hoje A Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões para o acertador das seis dezenas do concurso de número 1.313, a ser sorteado hoje. Segundo a Caixa Economia Federal, nenhum bilhete acertou as seis dezenas sorteadas no último sábado. Os números sorteados na cidade de Luziânia, Goiás, foram: 05, 20, 22, 28, 29 e 30.