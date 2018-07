Mega-Sena sorteia R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão no sorteio que ocorre em Ilhéus, na Bahia, nesta quarta-feira, 11, para quem acertar as seis dezenas do concurso 1047. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio, que será realizado às 20 horas. A aposta simples custa R$ 1,75. O concurso 905 da Lotomania, sorteado na mesma noite, também pode pagar R$ 1,5 milhão para quem acertar as 20 dezenas. A extração 4309 da Loteria Federal começa às 19 horas. No concurso anterior da Mega-Sena (1046), um apostador de Itapoã, em Santa Catarina, levou sozinho mais de R$ 23 milhões. Ele ainda não compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal para receber o prêmio. Números sorteados no concurso 1046 da Mega-Sena foram: 28 - 40 - 42 - 54 - 55 - 57.